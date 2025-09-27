Elezioni regionali Calabria, tutto pronto per il confronto pubblico di Legambiente con Occhiuto e Tridico

In vista della tornata elettorale del 5 e 6 ottobre 2025, Legambiente Calabria organizza un incontro pubblico per porre al centro del dibattito i temi ambientali, lo sviluppo sostenibile e le sfide future legate alla transizione ecologica della nostra regione. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre alle ore 16:00 nella sala della Biblioteca Comunale “De Nobili” di Villa Margherita a Catanzaro. Al confronto parteciperanno due candidati alla Presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto per la coalizione di centrodestra e Pasquale Tridico per la coalizione del centrosinistra. Dialogheranno con loro: Anna Parretta, Presidente Legambiente Calabria e Stefano Ciafani, Presidente Legambiente nazionale. A moderare l’incontro sarà Francesco Loiacono, Direttore de La Nuova Ecologia.

L’iniziativa rappresenta un’occasione fondamentale per ascoltare le proposte e gli impegni sui temi ambientali più urgenti: dalla lotta ai cambiamenti climatici alla tutela del territorio, dalla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale della Calabria.

“Siamo convinti – dichiara Legambiente Calabria – che le politiche ambientali debbano essere una priorità nei programmi di governo regionale. Per questo riteniamo importante offrire ai cittadini un momento di confronto trasparente e costruttivo, in vista delle imminenti elezioni”. L’incontro è aperto alla cittadinanza e a tutte le realtà sociali, associative ed economiche del territorio.