Elezioni Regionali Calabria, triplo colpo per la Lega: in lista l’ex sindaco Limardo, il primo cittadino Greco e Bevilacqua

Cominciano a prendere forma le liste della Lega Calabria in vista delle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Ufficializzate, infatti, le candidature di Maria Limardo, già sindaco di Vibo Valentia, di Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero, e Gianpaolo Bevilacqua, candidato alle ultime comunali di Lamezia.

L’ufficialità di Limardo

“La Lega Calabria annuncia la candidatura di Maria Limardo, già sindaca di Vibo Valentia, alle prossime elezioni regionali in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Avvocato e prima donna a guidare Vibo Valentia (2019–2024), Limardo porta in dote una solida esperienza amministrativa e politica. La sua candidatura rafforza la presenza della Lega nella circoscrizione Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia. Oggi la candidata è stata ricevuta a Roma dal vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini, che ha espresso pieno sostegno alla sua candidatura”. Lo si legge in una nota.

Gianpaolo Bevilacqua incontra Salvini

“Forte del grande consenso ottenuto nelle recenti competizioni lametine, Gianpaolo Bevilacqua si candida alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nelle liste della Lega Calabria. La sua affermazione sul territorio, con migliaia di preferenze personali raccolte a Lamezia Terme, conferma un radicamento che la Lega ha deciso di valorizzare in vista di una sfida regionale decisiva. La candidatura è stata ufficializzata dopo un incontro a Roma con il vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini, con cui ha condiviso proposte e idee da portare avanti sul territorio”. Lo riporta una nota della Lega.

Greco candidato con la Lega

Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero, ex consigliere regionale e leader di Italia del Meridione, sarà candidato alle elezioni regionali del 5

e 6 ottobre 2025 nelle liste della Lega Calabria, a sostegno della ricandidatura del presidente Roberto Occhiuto. La decisione – si legge in una nota – consolida l’alleanza tra Lega e Italia del Meridione, con l’obiettivo di rafforzare il centrodestra e dare piu’ forza alle istanze del sud. Oggi Orlandino Greco è stato ricevuto a Roma dal vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, con cui ha avuto un confronto sui temi chiave per il futuro del territorio.