Elezioni Regionali Calabria, Tridico: “la destra promette assunzioni e concorsi in campagna elettorale, questo è voto di scambio”

“Apprendo dalla stampa nazionale e locale che la destra in Calabria, attraverso la presidente della Provincia di Cosenza e candidata con Occhiuto, sta promettendo assunzioni e concorsi a lavoratori precari, come inequivocabilmente emerge dagli audio pubblicati. Questo avviene, guarda un po’, in campagna elettorale. È una vergogna e un inganno per tutti i calabresi”. È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato presidente in Calabria per il campo progressista.

“Diciamoci la verità: questo è voto di scambio. Mi auguro che, ove fossero accertate interferenze con la campagna elettorale e ipotesi di reati correlati, sia la giustizia a ripristinare la legalità”, conclude Tridico.