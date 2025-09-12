Elezioni regionali Calabria, Tridico: “i ragazzi non vogliono andare via, vogliono restare qui”

“Ogni volta che incontro i ragazzi calabresi mi colpisce una cosa: non vogliono andare via, vogliono restare qui. Vogliono crescere, studiare, lavorare e costruire la loro vita nella loro terra. Non chiedono privilegi, chiedono solo possibilità concrete. Una sanità che funzioni, trasporti che li colleghino al resto del Paese, lavoro dignitoso che dia un futuro a chi sceglie di restare”, è quanto afferma Pasquale Tridico, candidato presidente del centrosinistra in Calabria.
“Io credo che questa volontà vada ascoltata e trasformata in realtà. Perché la Calabria non può essere solo la terra da cui si parte, deve diventare la terra in cui si sceglie di vivere“, rimarca Tridico.