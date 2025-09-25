Elezioni Regionali Calabria, Tridico: “faremo un grande piano per assumere 10 mila giovani. E sul Ponte sullo Stretto…”

In un’intervista all’Avvenire, il candidato presidente del centrosinistra unito, Pasquale Tridico, tocca vari argomenti interessanti in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. “La Calabria è la Regione più povera d’Europa e noi abbiamo il dovere di invertire rotta. Nei primi 100 giorni presenterò un grande piano occupazione per assumere con contratti stabili 10mila giovani under 40. Li chiameremo operatori per la cultura e per l’ambiente, il Green Team della Calabria, e saranno le nostre sentinelle sul territorio per tutelare l’ambiente e rilanciare la cultura. Affideremo loro tre compiti: custodire le foreste e prevenire incendi e dissesto idrogeologico, curare la manutenzione nelle spiagge libere, rilanciare i musei e le attività culturali. Infine, promuoveremo la nascita di 4 poli tecnologici – a Corigliano-Rossano, a Crotone, a Vibo Valentia e a Reggio Calabria – dove assumeremo 1.000 giovani laureati e specializzati che faranno ricerca e promuoveranno competenze utili al nostro tessuto produttivo, che spesso lamenta mancanza di manodopera specializzata. Per questi due progetti investiremo 330 milioni di euro. La Calabria non può più essere solo terra di partenze: deve diventare terra di innovazione”, rimarca Tridico.

Sanità

“Da quando governa Occhiuto la spesa della migrazione sanitaria verso le regioni del centro-nord è aumentata di 63 milioni. Con l’autonomia differenziata andrà ancora peggio. Ecco perché serve un governo regionale che cambi tutto. Bisogna investire nella sanità pubblica e riaprire gli ambulatori e le guardie mediche nelle aree interne. Entro sei mesi metteremo fine alla gestione commissariale e coinvolgeremo le ASP e i territori in una cabina di regia. Infine, vogliamo mettere fine al deprecabile fenomeno della pervasiva presenza della politica nella sanità e mettere una fine alle lunghe liste d’attesa”, spiega Occhiuto.

Ponte sullo Stretto

“Chiederemo all’Ue di sospendere l’iter autorizzativo per palese contrasto con la Direttiva Habitat e faremo ricorso al TAR vista l’assenza di una Valutazione Ambientale Strategica. Con i soldi del ponte potremmo costruire in Calabria 30 ospedali pubblici”, puntualizza Tridico.

‘Ndrangheta

“La ‘ndrangheta è come un cancro silenzioso che piano piano sta uccidendo i nostri territori. Se oggi mancano le opportunità di sviluppo è anche a causa dei tentacoli della criminalità organizzata sull’economia legale. Istituiremo una Autorità regionale per la Trasparenza e la Legalità dotata di poteri ispettivi. Le nomine devono essere trasparenti e per merito così da prevenire le infiltrazioni dei colletti bianchi”, aggiunge Tridico.

Reddito di cittadinanza

“Sarà ovviamente una misura diversa perché nel frattempo sono cambiate le politiche nazionali. Il nostro reddito di dignità andrà a chi non riceve quello di inclusione e ai lavoratori che vivono sotto la soglia di povertà. Lo vogliamo collegare alle politiche attive e ai progetti di autoimprenditorialità così da rilanciare l’economia locale“, conclude Tridico.