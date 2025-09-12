Elezioni Regionali Calabria, Toscano: “vogliamo rivoluzionare gli equilibri vigenti”

“Tanti non riescono a capire il senso profondo della nostra proposta politica. Quando mi chiedono “quali azioni concrete porrebbe in essere nel caso fosse presidente” dimostrano di non avere compreso”, è uanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente della Regione Calabria di Democrazia Sovrana e Popolare. “Noi non vogliamo amministrare secondo i modelli esistenti imposti dal nemico (piano di rientro, austerità e pareggio di bilancio), noi vogliamo organizzare politicamente le classi subalterne, vincere, per poi delineare una nuova cornice formale, giuridica e burocratica che consenta il ribaltamento degli equilibri sostanziali e materiali oggi vigenti“, rimarca Toscano.

“La nostra è una rivoluzione, pacifica e democratica certo, ma sempre rivoluzione”, conclude Toscano.