Elezioni Regionali Calabria, Toscano: “non c’entriamo nulla con Vannacci, il Generale sta con Occhiuto”

Elezioni Regionali Calabria, Toscano: "DSP con Vannacci non c'entra nulla, in Calabria sostiene Occhiuto, figura che guarda Zelensky con gli occhi dell'amore"

“Visto che c’è chi fa il finto tonto lo diciamo a caratteri cubitali. DSP con Vannacci non c’entra nulla. Vannacci in Calabria sostiene Occhiuto, figura che guarda Zelensky con gli occhi dell’amore. Prima di Zelensky Occhiuto amava Draghi”, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato Governatore della Regione Calabria e presidente di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Questi sono gli amici e oggettivi alleati di Vannacci. Per la proprietà transitiva, quindi, Vannacci non è amico nostro. Chi dice il contrario mente”, conclude Toscano

