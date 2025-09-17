Elezioni Regionali Calabria, Toscano: “i sovranisti come fanno a votare per Occhiuto?”

“I sovranisti come fanno a votare per Occhiuto? Occhiuto è nemico della libertà individuale. Al tempo del Covid vessava i “no vax” con toni inaccettabili. Occhiuto è un difensore di questa immonda Unione Europea che svuota la sovranità degli italiani e dei calabresi. Occhiuto tace di fronte al massacro dei palestinesi per non turbare il suo amico Salvini”, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente in Calabria di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Occhiuto, in qualità di vice Presidente di Forza Italia, spinge per trascinare l’Italia in guerra contro la Russia. Occhiuto è un liberista in economia, fautore del rispetto del pareggio di bilancio e garante del “piano di rientro sanitario” che condanna i calabresi a vivere senza cure né ospedali Perché mai un “sovranista” dovrebbe sentirsi rappresentato da un tipo così?“, conclude Toscano.