Elezioni Regionali Calabria, Toscano: “è una vergogna candidare Donatella Di Cesare”

StrettoWeb

“È una vergogna candidare Donatella Di Cesare non per quello che ha detto in memoria della brigatista Barbara Balzerani, ma per le insolenze volgari e antiscientifiche di Di Cesare”, è quanto afferma Francesco Toscano, candidato presidente della Regione Calabria, in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, per Democrazia Sovrana e Popolare.

“Infatti, la docente, ha vomitato nei confronti di un filosofo serio e lungimirante come Agamben mentre quest’ultimo denunciava la follia del green pass e la violenza delle vaccinazioni estorte con il ricatto in epoca covid”, conclude Toscano.