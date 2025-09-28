Elezioni Regionali Calabria, Toscano accusa: “Sky invita al confronto solo Tridico e Occhiuto, scelta non in linea con la par condicio”

Si scalda la temperatura dello scontro politico in vista delle elezioni regionali in Calabria. “In vista delle elezioni regionali della Calabria del 5-6 ottobre prossimi– afferma Francesco Toscano, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare-Sky organizza il dibattito tra i candidati Presidente invitando soltanto due esponenti su tre, lasciandomi fuori dal confronto. A Democrazia Sovrana Popolare hanno riservato successivamente una mezz’oretta in splendida solitudine”.

“Noi riteniamo che questa scelta – afferma il candidato Toscano – non sia in linea con le regole della par condicio e la decisione arbitraria di escludere quello che loro trattano come il candidato minore sia alquanto lesiva dei diritti della democrazia. Chi è minore e chi è maggiore lo decide il cittadino con il voto. Chiediamo quindi la possibilità di partecipare al confronto con gli altri e di non essere chiusi in una riserva indiana, costretti a rispondere da soli, senza interlocutori, senza la possibilità di far cogliere ai cittadini la differenza delle proposte in un dibattito libero e aperto a tutti i candidati alla presidenza. Chiediamo all’ AGCOM di intervenire”, ha concluso Toscano.