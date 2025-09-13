Elezioni Regionali Calabria: Tavernise inaugura la campagna a Mirto Crosia con Baldino

Domenica 14 settembre alle ore 18:30, in Piazza Dante a Mirto Crosia, si terrà l’apertura della campagna elettorale di Davide Tavernise, consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle, candidato a sostegno di Pasquale Tridico. All’iniziativa interverrà anche la deputata Vittoria Baldino. Tavernise traccerà un bilancio del lavoro svolto in Consiglio regionale negli ultimi quattro anni, illustrando i principali risultati ottenuti e le battaglie condotte in materia di sanità, ambiente, sviluppo locale e trasparenza amministrativa.

L’occasione servirà anche a presentare le linee programmatiche della coalizione progressista che sostiene la candidatura di Tridico alla presidenza della Regione, con l’obiettivo di delineare un progetto politico alternativo per il futuro della Calabria.