Elezioni Regionali, Sud chiama Nord ufficializza la svolta a destra: “sì a Occhiuto e Acquaroli. Fico? Non lo sosterremo”

Laura Castelli, già viceministro dell’Economia in quota M5S e oggi presidente di Sud chiama Nord, in un’intervista al Quotidiano Nazionale, ufficializza la strategia in vista delle imminenti elezioni regionali. “Abbiamo avuto un rapporto molto costruttivo, legato ai temi, con Giovanni Donzelli e con Guido Castelli, e dunque, nelle Marche saremo nella lista civica a sostegno del presidente Acquaroli con convinzione”, rimarca Castelli. “Per quanto riguarda la Campania, ci risulta molto complicato sostenere Roberto Fico perché è il presidente De Luca ter, è la terza presidenza di De Luca a tutti gli effetti, in virtù di una cristallizzazione del potere che non si riesce a scalfire. E questo, al netto di ogni rapporto personale. Lì, dobbiamo dirlo, non è ancora definita la partita del centrodestra, noi abbiamo il territorio pronto (abbiamo fatto ottimi risultati quando ci siamo presentati) ma attendiamo che ci sia comunque un quadro chiaro. La stessa cosa vale sulla Puglia, dove spero che nei prossimi giorni si delineino i margini”, rimarca Castelli.

“Al fianco di Occhiuto”

“L’esperienza degli amministratori sul territorio per noi è centrale. In Calabria, per esempio, non posso non citare il rapporto con il presidente Occhiuto anche per una serie di battaglie, come quella dell’aeroporto di Reggio Calabria, che ho portato a termine con lui quando ero al governo, oppure la stabilizzazione dei dipendenti del ministero della Giustizia, insomma ‘battaglie’ arrivate a buon fine grazie al continuo dialogo che c’è stato tra di noi e che è potuto proseguire grazie sempre all’apporto di Giovanni Donzelli. Insomma, nei prossimi giorni ufficializzeremo il nostro sostegno alla ricandidatura di Occhiuto”, puntualizza Occhiuto.

“Le nostre candidature”

“Noi candidiamo persone nostre, che vengono dal territorio e che rappresentano le associazioni di categoria, i nostri tesserati e con cui facciamo attivismo sul campo. Noi presentiamo proposte di legge parlamentari grazie proprio all’apporto e la spinta che ci arriva dai territori”, evidenzia Castelli al Quotidiano Nazionale.