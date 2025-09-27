Elezioni Regionali Calabria, Straface: “Tridico vende fumo, Occhiuto costruisce il futuro”

“Il signor professor Tridico o non sa leggere, o non comprende, o fa finta di non capire. La proposta del presidente Occhiuto è chiara – non c’entra niente con le borse di studio, che la Regione finanzia con fondi record e che gli Atenei calabresi pagano regolarmente -, e in netta antitesi al suo irrealizzabile reddito di dignità. L’ex presidente Inps vorrebbe dare poche centinaia di euro per qualche mese, creando di fatto nuovi tirocinanti, nuovo precariato: la negazione della stabilità e delle opportunità, la tomba dello sviluppo“. Così Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Roberto Occhiuto, invece, con il reddito di merito, vuole trattenere in Calabria i nostri giovani migliori, fare in modo che possano formarsi nelle nostre eccellenti Università, per poi trovare lavoro nella nostra Regione. Una idea concreta, lungimirante, coraggiosa, dalla parte dei ragazzi e delle loro famiglie. Due visioni opposte del mondo. Da una parte Tridico e l’assistenzialismo precario, illusorio, fumoso, fine a se stesso. Dall’altra una visione, lo sguardo al futuro, un’azione per costruire la Calabria del domani, con una prospettiva di crescita per tutta la nostra comunità”, conclude Straface.