Elezioni Regionali Calabria, sit-in di Francesco Toscano all’ospedale di Polistena

Democrazia Sovrana e Popolare e il suo candidato alla Presidenza della Regione, Francesco Toscano dopo aver manifestato davanti al Pronto Soccorso del GOM (Grande Ospedale Metropolitano) di Reggio Calabria “contro la desertificazione sanitaria e la svendita ai privati della salute pubblica messa in atto contro i cittadini dalla destra e dalla sinistra negli ultimi decenni, lanciando un itinerario di protesta in quelli che definiscono i luoghi della malasanità calabrese”. “Non hanno i soldi per i malati, li trovano solo per le multinazionali del farmaco e dei vaccini. E’ una vergogna”, dicono gli organizzatori. I manifestanti, ad ogni “tappa della vergogna“, recheranno un lungo striscione con su scritto “Soldi per gli ospedali no, Soldi per pfizer si” denunciando il “furto di salute che, da decenni, la Regione sta perpetrando a danno dei cittadini”.

Il 19 i sostenitori di Toscano ed altri cittadini calabresi erano a Lamezia Terme (ore 15), il 22 saranno a Polistena (ore 17) , il 23 a Cosenza (ore 11), sempre il 23 a Trebisacce (ospedale chiuso), a partire dalle ore 17.