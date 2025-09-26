Elezioni Regionali Calabria, Romano (Noi Moderati): “la nostra lista otterrà un grande risultato”

“L’ambizione di Noi Moderati è quella di bissare il successo di Lamezia, dove abbiamo superato il 10%. Sono certo che anche il 5 e 6 ottobre arriveranno risultati importanti: abbiamo lavorato con costanza sul territorio e portato avanti proposte concrete”. E’ quanto ha detto Saverio Romano, coordinatore nazionale di Noi Moderati, nella conferenza stampa a Lamezia Terme. “Sanità efficiente, giovani con un reddito dignitoso, sostegno a piccole e medie imprese: sono questi i nostri cavalli di battaglia. Li abbiamo portati in Parlamento e ora vogliamo farlo anche in Calabria, sia in Consiglio che nel governo regionale”, rimarca Romano.

Pino Galati, coordinatore regionale del partito di Lupi, ha parlato dei sondaggi: “c’è il peso delle preferenze che in Calabria sfiorano l’80%. Quando ci danno al 3%, in realtà siamo almeno al 6%. E il 7 ottobre le urne lo confermeranno”.