Elezioni Regionali Calabria, Quartuccio sta con Muraca: “Giovanni non si prende gioco delle persone”. Falcomatà è sempre più solo

La candidatura di Giuseppe Falcomatà nel Partito Democratico ha creato spaccature e malumori non solo nei Dem ma anche all’interno della stessa amministrazione comunale di Reggio Calabria dove vari componenti o sono candidati (vedi Versace o Nucera ma ne potrebbero spuntare altri) o decidono di aiutare altri. A prendere posizione in maniera netta è Filippo Quartuccio, consigliere comunale e metropolitano, il quale sui social dichiara apertamente l’appoggio a Giovanni Muraca, ex amico e fedelissimo di Falcomatà. “Scelgo sempre da che parte stare. Scelgo con attenzione le persone con le quali condividere un percorso politico. Con altrettanta attenzione scelgo le persone dalle quali stare lontano anche se a volte mi sbaglio. Perché si, è vero che in questo campo c’è falsità, invidia, gelosie. Facile chiacchiericcio da bar. È però anche vero che ci sono delle persone che fanno la differenza. È diverso da tanti altri chi, come Giovanni Muraca, conosce il valore della sofferenza, del sacrificio, del rispetto per gli altri. È diverso chi, come Giovanni, si pone in ascolto degli altri, impegnandosi seriamente per risolvere criticità o proporre opportunità per il territorio”, evidenzia Quartuccio.

“Giovanni non si prende gioco delle persone”

“È diverso chi, come Giovanni, non si prende gioco delle persone bensì offre tempo, passione e competenze acquisite per ricercare soluzioni. In questi anni lo si è visto sempre al fianco di chi non aveva voce per urlare contro un’ingiustizia subìta o insieme a chi desiderava proporre un progetto interessante per la nostra regione. L’ho già fatto qualche anno fa e sarò orgoglioso di scrivere nuovamente Muraca sulla scheda elettorale. Per tutto ciò che Giovanni è. Per tutto ciò che Giovanni potrà essere. Chi lo conosce ne è pienamente consapevole. A tutte e tutti voi dico: fidatevi”, puntualizza Quartuccio. E’ facile notare nel testo delle stilettate da parte del consigliere comunale nei confronti del primo cittadino. Tra Carmelo Versace, ma soprattutto il Sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e un voto popolare d’opinione che sarà maggiormente spostato sulle liste di Movimento 5 Stelle e “Tridico Presidente”, non sarà facile per Falcomatà racimolare le preferenze necessarie a farsi eleggere.