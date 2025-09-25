Elezioni Regionali Calabria, proseguono gli incontri promossi da Uncem

Proseguono oggi a Cotronei, in mattinata, e nel pomeriggio dalle ore 17 a Parenti gli incontri promossi da Uncem verso le elezioni regionali con le proposte per tutte e tutti i candidati, Presidente e Consigliere. Su montagne, Enti locali, Green Community, ruolo dell’Appennino, strategie delle aree interne, impegno per i Comuni e il lavoro insieme con imprese, scuole, terzo settore. Uncem presenta una piattaforma capace di muovere sinergie e opportunità, in otto incontri in Calabria organizzati con Legambiente. Otto appuntamenti pubblici, in otto Comuni, piccoli e grandi del territorio calabrese che si prepara alle urne. Per mettere in dialogo i Candidati con i Cittadini, con i Rappresentanti degli Enti, i Sindaci, gli Amministratori, insegnanti, sindacati, datoriali, imprese. Un percorso in ogni appuntamento, come quelli di oggi, giovedì 25 settembre, alle 10,30 a Cotronei e alle 17 a Parenti, partirà dai dati del Rapporto Montagne Italia, voluto da Uncem nell’ambito del Progetto Italiae della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Smettiamo di parlare di aree interne”

“Togliamo di mezzo alcune parole che non ci servono – precisa Vincenzo Mazzei, Presidente Uncem Calabria – come spopolamento. Se parliamo di demografia dobbiamo farlo senza mistificare. I dati del saldo naturale della popolazione vanno letti insieme al saldo migratorio. E parlare banalmente di spopolamento, come molti fanno anche in campagna elettorale, senza numeri completi, è dannoso. Diamo nuove immagini della montagna della Calabria. Smettiamo anche di parlare di ‘aree interne’. Non siamo più interni o sfigati rispetto alle aree urbane, che hanno ben più sfide aperte rispetto alle aree montane. Smettiamo anche di parlare di ‘Sindaci-eroi’ piuttosto che di marginalità. Invitiamo tutti a leggere e approfondire dati e analisi del Rapporto Montagne Italia. Aiutano una campagna elettorale che ha bisogno di più analisi, più proposte, più dialogo. Uncem fa una piccola parte con questo viaggio sui territori”.

Incontri

Gli incontri sono pubblici, per tutte e tutti, appuntamenti con tutti i Sindaci e gli Amministratori locali, coordinati da Antonio Nicoletti, Dirigente nazionale di Legambiente su parchi, foreste, montagne, con il Presidente nazionale Uncem Marco Bussone, il Presidente di Uncem Calabria Vincenzo Mazzei, e il curatore del Rapporto, Luca Lo Bianco. Questo il calendario: oggi 25 settembre Uncem e Legambiente sono a Cotronei alle 10,30 e a Parenti alle 17. Il 26 settembre incontri a Miglierina in mattinata alle 10,30 e nel pomeriggio alle 17 all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Conclusione sabato 27 settembre al mattino, in accordo con Florindo Rubbettino, alle 10,30 all’Officina della Cultura e della Creatività di Soveria Mannelli, all’interno del Festival Sciabaca organizzato dalla casa editrice Rubbettino