Elezioni Regionali Calabria, Pina Incarnato rilancia le proposte di +Europa: “pronti a portare questi temi in Consiglio regionale”

Un ponte tra radicali e socialisti è quello che si è costituito nelle scorse ore attorno ai temi sostenuti da Pina Incarnato, Assessore all’Urbanistica del Comune di Cosenza, candidata alle elezioni regionali nella lista Democratici Progressisti e +Europa. L’accordo programmatico, nella circoscrizione nord, è frutto di un percorso politico di confronto e condivisione che, da tempo, si consuma sul tavolo dei temi cari al movimento. Storica diventa quindi, la collaborazione tra le due anime politiche che oggi presentano in questo territorio obiettivi strategici di lungo respiro, ovvero le forze di ispirazione socialista e radicale.

Punti programmatici

Tre i punti che +Europa aveva sin da subito portato al tavolo regionale, in sinergia con le forze liberal democratiche della coalizione: 1. Un portale aggiornato su situazione debito e piano di rientro della sanità calabrese; 2. ⁠istituzione di un osservatorio regionale permanente per la verifica e il monitoraggio dell’attuazione dei programmi dell’alta velocità in Calabria; ⁠3. Una legge regionale sul fine vita. “Mi impegno a lavorare assiduamente – ha dichiarato Pina Incarnato – per il raggiungimento di questi ed altri obiettivi comuni. Sono valori e battaglie che la famiglia socialista condivide e per i quali è pronta a spendersi nelle Istituzioni per concretizzarli”.

Confronto e convergenza sono stati raggiunti poi sulle varie tematiche di interesse generale sanità, infrastrutture, pnrr, ambiente e turismo, con una chiara visione delle necessità dei calabresi e delle soluzioni da poter adottare. Le iniziative comuni di presentazione della candidatura e delle proposte saranno comunicate già nei prossimi giorni.