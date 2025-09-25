Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto punta sul “reddito di merito”: “500 euro ai giovani universitari”

Roberto Occhiuto ha presentato una nuova proposta per l’eventuale nuovo governo regionale in caso di vittoria delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il governatore uscente punta sul “reddito di merito”. “L’iniziativa, attualmente in fase di studio, prevede l’erogazione di circa 500 euro mensili ad ogni ragazzo di 18 anni che vorrà iscriversi a una delle università calabresi e che manterrà la media del 27″, osserva Occhiuto.

“Il reddito dignità di Tridico è una fake news perché non si può fare. Avrebbe una platea così ampia che non ci sarebbero risorse per farlo. Questa del reddito di merito, invece, è una cosa che si può fare”, puntualizza Occhiuto.