Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto: “investiti 800 milioni di euro per le imprese”

“Mi fa un po’ strano essere qui e confrontarmi con chi ha lavorato fianco a fianco insieme a me per costruire un sistema di incentivi che effettivamente potesse essere utilizzato dalle imprese nel modo più compiuto”. E’ quanto ha detto Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria al confronto con Unindustria Calabria. “Le politiche sugli incentivi alle imprese le abbiamo sviluppate proprio grazie ad Unindustria. Questo ci ha consentito di mettere a terra ben 800 milioni di euro andati al sistema delle imprese grazie anche all’attività di diffusione dei bandi e delle misure della Regione realizzate da Unindustria. Quindi ho poco da confrontarmi con chi già conosce il lavoro che è stato svolto in questi anni e con chi dovrà continuare questo lavoro nei prossimi cinque insieme a me”, rimarca Occhiuto.

Sulla Zes unica, Occhiuto ha evidenziato che “quando mi sono insediato le aree industriali erano abbandonate perché nella disponibilità di un consorzio che era di fatto fallito, il Corap. Ora questo consorzio sta uscendo dalla liquidazione coattiva e in più, recependo una proposta di Unidustria, abbiamo realizzato una specifica agenzia, Arsai, che si occupa della valorizzazione delle aree industriali. È chiaro che chi è candidato si studia qualcosa e la dice ma se avesse studiato anche ciò che è stato già fatto, non direbbe quel che dice”.