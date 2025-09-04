Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto firma la candidatura: “non mi fermerò finché non avremo cambiato tutto”

“Ho firmato il documento ufficiale per la candidatura a Presidente della regione più bella del mondo: la Calabria. Avviso ai naviganti… In 4 anni abbiamo fatto di più che in 40. Adesso faremo il resto perché c’è ancora tantissimo da fare“, è quanto afferma il candidato presidente del centrodestra della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Non mi fermerò finché non avremo cambiato tutto. Non mi fermerò finché non avremo risolto anche i nodi più difficili. Non mi fermerò finché ogni calabrese non potrà dire: “qui vale la pena restare”. Non mi fermerò finché la sanità non tornerà a curare tutti, davvero. Non mi fermerò finché non avremo trasformato i problemi in opportunità”, rimarca Occhiuto.

“Non mi fermerò finché ogni calabrese non sarà orgoglioso della propria terra. Non mi fermerò. Mai. Lo merita la Calabria, lo meritano i calabresi“, conclude Occhiuto.