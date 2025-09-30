Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto a Lamezia: “in questi 4 anni abbiamo fatto molto di più che dei decenni precedenti”

Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto a Lamezia: "questa regione ha mille risorse, mille potenzialità, io amo questa regione, gli altri sanno solo criticare"

“In questi anni non abbiamo avuto la bacchetta magica, ma chiedo ai calabresi di ricordare come era la Calabria 4 anni fa quando abbiamo iniziato a governare. In questi 4 anni abbiamo fatto molto di più che dei decenni precedenti, abbiamo trovato una Calabria ferma, abbiamo messo mano a riforme importanti”. E’ quanto ha affermato Roberto Occhiuto dal palco di Lamezia Terme con i leader del centrodestra. “Quando si governa bisogna farlo con coraggio, abbiamo riformato molti ambiti, abbiamo lavorato cercando di stabilizzare tutti i precari che abbiamo ereditato, non abbiamo aumentato il precariato”, rimarca Occhiuto.

“Questa regione ha mille risorse, mille potenzialità, io amo questa regione, gli altri sanno solo criticare. Domenica e lunedì andiamo a votare compatti il centrodestra”, puntualizza Occhiuto.

