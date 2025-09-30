Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto a Lamezia: “in questi 4 anni abbiamo fatto molto di più che dei decenni precedenti”

“In questi anni non abbiamo avuto la bacchetta magica, ma chiedo ai calabresi di ricordare come era la Calabria 4 anni fa quando abbiamo iniziato a governare. In questi 4 anni abbiamo fatto molto di più che dei decenni precedenti, abbiamo trovato una Calabria ferma, abbiamo messo mano a riforme importanti”. E’ quanto ha affermato Roberto Occhiuto dal palco di Lamezia Terme con i leader del centrodestra. “Quando si governa bisogna farlo con coraggio, abbiamo riformato molti ambiti, abbiamo lavorato cercando di stabilizzare tutti i precari che abbiamo ereditato, non abbiamo aumentato il precariato”, rimarca Occhiuto.

“Questa regione ha mille risorse, mille potenzialità, io amo questa regione, gli altri sanno solo criticare. Domenica e lunedì andiamo a votare compatti il centrodestra”, puntualizza Occhiuto.