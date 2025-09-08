Elezioni Regionali Calabria, Occhiuto a Cassano: “faremo una cavalcata vincente” | VIDEO

Roberto Occhiuto ha aperto la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria, a Cassano allo Jonio, la città dell’assessore Gallo. “Sono molto orgoglioso di Gianluca perché dovunque in Italia mi parlavano di lui come del miglior assessore all’agricoltura d’Italia e quindi in questa piazza è normale respirare tanto entusiasmo, tanta fiducia. Per la verità la stiamo respirando in tutte le piazze però è bello cominciare qui dove c’è un vero e proprio campione, e di capacità amministrativa e di campagna elettorale e di preferenza, Gianluca Gallo”, rimarca Occhiuto.

“Sarà una campagna elettorale per raccontare tutto quello che in questi 4 anni è stato fatto di buono dal presidente Occhiuto e dal Governo regionale nell’interesse della Calabria e dei calabresi, possiamo raccontare di risultati concreti che abbiamo raggiunto risultati importanti di numeri, possiamo anche raccontare di quello che intendiamo fare a partire dal 7 ottobre quando i calabresi dopo questa cavalcata vincente ci riconfermeranno la fiducia”, conclude Occhiuto.