Elezioni Regionali Calabria, Marra (M.A.P.): “campagna elettorale dura e inaspettata, noi con Serena Anghelone”

Ci siamo quasi e la campagna elettorale per queste regionali si fa sempre più dura, tutti i partiti in campo per cercare di portarsi a casa i voti degli elettori , da quelli stanchi delle ultime classi politiche a quelli che del voto non interessa più niente, i cosiddetti “astensionisti”. Una campagna elettorale diversa dalle altre perchè inaspettata visto le dimissioni del Presidente Roberto Occhiuto che ha visto accelerare i partiti romani per la scelta dei propri candidati che non solo dovranno sfidarsi con le opposizioni, Pd & company ma anche all’interno stesso del centrodestra, per una leadership di posizioni e incarichi che poi apriranno le porte per gestire la prossima campagna elettorale per il Comune di Reggio Calabria”. Lo afferma in una nota il Presidente del M.A.P., Pietro Marra

“Come sempre c’è chi si nasconde dietro le quinte , appoggiando due tre candidati per tenersi da più rami , mentre noi come sempre ci mettiamo la faccia e la coerenza perchè da 25 anni sono e siamo come Movimento con il centrodestra e anche questa volta come le scorse regionali, sosterremo la nostra candidata Serena Anghelone , anche in Provincia vista la presenza a Platì del nostro Consigliere Comunale e capogruppo Giuseppe Leonardo perchè oltre la politica c’è un rapporto di stima e affetto verso tutta la famiglia Anghelone”.