Elezioni Regionali Calabria, lunedì la presentazione dei candidati di Sud chiama Nord

lunedì 15 settembre a Lamezia Terme

Si terrà lunedì 15 settembre alle ore 17:30, presso il Grand Hotel Lamezia in Piazza Stazione Centrale a Lamezia Terme, la presentazione ufficiale dei candidati della lista Sud chiama Nord – Partito Animalista alle prossime elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Un appuntamento importante per illustrare alla stampa i volti dei candidati e le priorità programmatiche per la regione.

All’evento interverranno:

  • Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord
  • Francesco Gallo, deputato alla Camera per Sud chiama Nord
  • Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria
  • Federico Basile, sindaco di Messina.

