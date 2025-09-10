Elezioni Regionali Calabria, lunedì la presentazione dei candidati di Sud chiama Nord

Si terrà lunedì 15 settembre alle ore 17:30, presso il Grand Hotel Lamezia in Piazza Stazione Centrale a Lamezia Terme, la presentazione ufficiale dei candidati della lista Sud chiama Nord – Partito Animalista alle prossime elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Un appuntamento importante per illustrare alla stampa i volti dei candidati e le priorità programmatiche per la regione.
All’evento interverranno:
- Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord
- Francesco Gallo, deputato alla Camera per Sud chiama Nord
- Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Regione Calabria
- Federico Basile, sindaco di Messina.