Elezioni regionali Calabria, lunedì incontro pubblico a Cosenza con Mimmo Bevacqua e Chiara Braga

Lunedì 29 settembre, alle ore 18:00, al BV President Hotel di Rende (via Alessandro Volta 47/49), si terrà un incontro pubblico promosso dal gruppo del Pd in Consiglio regionale dal titolo: “Verso le elezioni: quattro anni di impegno e lavoro del Pd in Consiglio regionale. Per costruire un’alternativa di vero cambiamento per la Calabria”. All’iniziativa prenderanno parte il capogruppo Mimmo Bevacqua, il segretario regionale Nicola Irto, il segretario provinciale di Cosenza Matteo Lettieri, la presidente dell’Assemblea regionale Pd Calabria Maria Locanto, e la capogruppo Pd alla Camera dei Deputati Chiara Braga. I lavori saranno coordinati dal responsabile organizzativo Pd Cosenza Francesco De Luca. Saranno presenti, inoltre, i candidati del Pd al Consiglio regionale a sostegno di Tridico presidente.

Sarà anche presentato l’aggiornamento del Libro Bianco del Pd

Nel corso dell’incontro sarà anche presentato l’aggiornamento del Libro Bianco del Pd, “L’attività del gruppo consiliare nella legislatura 2021-2025. Una traccia per costruire l’alternativa”, documento che raccoglie l’impegno svolto in questi quattro anni dal gruppo Pd in Consiglio regionale e che costituisce la base programmatica per costruire un’alternativa di governo seria, credibile e vicina ai bisogni reali dei calabresi.

Le parole di Bevacqua

“Con questa iniziativa – spiega il capogruppo Mimmo Bevacqua – intendiamo restituire ai cittadini un resoconto trasparente del lavoro svolto e offrire al candidato governatore Tridico una traccia sui temi su cui concentrare l’attività non appena eletto Presidente dei calabresi. Sarà anche l’occasione per rilanciare una proposta politica che guardi al futuro della Calabria, lontano dalla propaganda e dall’immobilismo del centrodestra”.