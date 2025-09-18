Elezioni Regionali Calabria, l’ultimo sondaggio di SWG: i DATI di Tridico, Occhiuto e Toscano

Mentre prosegue la campagna elettorale in Calabria in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre con comizi, eventi, polemiche e tensioni vari, la società di sondaggi, SWG, mette in evidenza gli ultimi dati. Il risultato fornito è questo: il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto fra il 57% ed il 61%; Pasquale Tridico, del centrosinistra unito, sarebbe tra il 38% ed il 42%; Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana e Popolare, si attesterebbe tra l’0% ed il 2%.

La partita resta comunque aperta. C’è un 24% di calabresi indecisi per chi votare che potrebbero cambiare il risultato finale. Occhiuto indubbiamente è favorito, ma Tridico può fare il miracolo.