Elezioni Regionali Calabria, l’appello di Francesco Toscano ai giovani calabresi: “combattete insieme a noi”

“Negli ultimi vent’anni più di 100mila giovani di età compresa fra i 18 e 34 anni sono andati via dalla Calabria per colpa delle politiche infami imposte a turno da centrodestra e centrosinistra. La nostra proposta politica rivolta in primo luogo ai giovani è molto semplice. Basta fuggire. Restate”. E’ quanto ha affermato Francesco Toscano, candidato governatore per Democrazia Sovrana e Popolare.

“Combattete insieme a noi per liberare la Calabria da quelle oligarchie- oggi compatte intorno ad Occhiuto e Tridico- che ci condannano ad un declino infinito. Prima non esistevano alternative oneste e organizzate, oggi c’è DSP. Gli alibi sono finiti“, conclude Toscano.