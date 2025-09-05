Elezioni Regionali Calabria: la Lega ufficializza le candidature, in lista anche il reggino Sarica sostenuto da Scopelliti

Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione Sud per la provincia di Reggio Calabria in vista delle regionali del prossimo 5 e 6 ottobre. Confermati i due consiglieri uscenti della Lega Giuseppe Gelardi, che sarà capolista, già capogruppo del partito in consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani. Insieme a loro, ci saranno anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli. La lista è stata depositata questo pomeriggio e sarà presentata, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il vice segretario e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Così in una nota della segreteria della Lega Calabria.

Franco Sarica torna in campo e avrà il sostegno di Giuseppe Scopelliti

Il noto medico reggino, Franco Sarica, molto conosciuto e stimato in città per la sua straordinaria carriera professionale, ha scelto di tornare in prima linea. E’ stato Assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Reggio Calabria per Forza Italia dal 2007 al 2011, durante la stagione del “modello Reggio” di Scopelliti, di cui è stata una delle figure più importanti. A sostegno di Scopelliti si era già candidato al consiglio Regionale nel 2010 raccogliendo circa 4.500 voti di preferenza. Con la candidatura di Sarica torna in campo, non direttamente, l’ex Governatore, il quale darà un contributo importante elettoralmente al ginecologo reggino.