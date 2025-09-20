Elezioni Regionali Calabria: iniziativa a Rende con Tridico, Greco e Castiglione

Una mattinata all’insegna della partecipazione e del confronto quella vissuta oggi a Rende, dove Amerigo Castiglione, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista “Casa dei Riformisti”, ha incontrato amici, sostenitori e amministratori locali. Al suo fianco, il candidato alla presidenza della Regione Pasquale Tridico e l’ex sindaco di Cariati Filomena Greco, anch’essa in corsa nella stessa lista.

Un caffè per rilanciare la Calabria

L’incontro, informale ma denso di contenuti politici, si è svolto in un clima di entusiasmo e condivisione. Tridico, sorseggiando un caffè tra i presenti, ha rilanciato la sua visione per la Zona Economica Speciale (ZES), dichiarando che «non può più essere unica» e che occorre «ripensare i servizi in Calabria in chiave territoriale e funzionale». Un messaggio chiaro che punta a superare l’attuale modello centralizzato, favorendo una maggiore autonomia e valorizzazione delle specificità locali.

Presenze istituzionali e sostegno dal territorio

Numerosi gli amministratori locali intervenuti, tra cui assessori del Comune di Rende ed ex sindaci del comprensorio, a testimonianza del radicamento territoriale del progetto riformista. Castiglione, già protagonista della battaglia contro la fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero, ha ribadito il suo impegno per una Calabria più equa e vicina ai cittadini: «Parlerò come sempre alla gente, convinto di poter dare il mio contributo per risollevare questa terra».

Verso le Regionali di ottobre

La coalizione guidata da Tridico, sostenuta da sei liste tra cui M5S, Pd, Democratici Progressisti, Avs e Casa Riformista, si presenta come il volto del “campo largo” del centrosinistra calabrese. Un laboratorio politico che unisce anime diverse, con l’obiettivo di costruire un’alternativa concreta per il futuro della regione.

Un appuntamento che ha segnato un nuovo passo nella campagna elettorale, con Castiglione, Tridico e Greco pronti a raccogliere le istanze del territorio e trasformarle in azione politica.