Elezioni Regionali Calabria, inaugurata a Luzzi la sede elettorale di Giuseppe Giorno (M5S)

“Questa non è casa mia: è casa vostra”. Con queste parole Giuseppe Giorno, candidato del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, ha inaugurato questa mattina la nuova sede elettorale in contrada Cavoni a Luzzi, alla presenza della coordinatrice regionale e parlamentare pentastellata Anna Laura Orrico. “Questa sede – ha spiegato Giorno – non è solo un punto di incontro elettorale. Vuole essere uno spazio sociale: un luogo di accoglienza, di condivisione, di politica partecipata. Perché la politica non può e non deve essere personale, ma collettiva. Non per pochi, ma per tutti”.

Il candidato ha lanciato un appassionato j’accuse sulla situazione calabrese: “mentre qualcuno cerca di raccontarci che la sanità in Calabria funziona, noi viviamo ogni giorno l’emergenza. Una signora mi ha raccontato di aver prenotato una visita cardiologica a settembre ricevendo appuntamento per giugno 2026. Quando le ho offerto di denunciare la situazione a una trasmissione nazionale, i figli glielo hanno impedito per paura di ritorsioni. Ecco lo stato in cui viviamo: un clima di ricatto continuo”. Giorno ha poi allargato il discorso ad altri temi fondamentali: “da quest’anno, a Luzzi è stata chiusa un’altra scuola nella zona montana. Il trasporto pubblico nelle aree rurali praticamente non esiste più. E invece di investire i fondi di coesione in viabilità, scuole e trasporti, li hanno dirottati altrove: ben 300 milioni di euro presi alla Calabria per finanziare il Ponte sullo Stretto!”.

“Giuseppe non è un candidato qualunque”, ha esordito l’onorevole Anna Laura Orrico, evidenziando, poi, due grandi qualità di Giorno: “la prima è la lealtà. Una dote rarissima, soprattutto in politica. Giuseppe è leale non soltanto con me o con chi gli sta accanto, ma soprattutto con i valori e i principi sani della politica come servizio. La seconda qualità è l’entusiasmo travolgente, che contagia chiunque gli stia accanto”. “Spesso si dice che i migliori sono quelli che partono – ha concluso Orrico –. Non è così. I migliori restano. E per restare, in Calabria, serve coraggio. Giuseppe ha scelto di restare qui, di fare impresa qui, e oggi di mettersi in gioco per tutti noi”. La sede rimarrà aperta come spazio di incontro e confronto permanente con i cittadini, confermando l’impegno del Movimento 5 Stelle per una politica “radicata sul territorio e al servizio della comunità”.