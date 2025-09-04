Elezioni Regionali Calabria, il vicesindaco di Belvedere Marittimo ufficializza la candidatura nella lista di Forza Italia

StrettoWeb

“La Calabria non ha bisogno di promesse ma di visione. Mi candido perché credo in una politica che costruisce, che ascolta i territori e li mette finalmente in rete. È tempo di responsabilità e concretezza: qualità che ho maturato negli anni come amministratrice e che oggi metto a disposizione della mia terra”. Con queste parole Francesca Impieri, vicesindaco di Belvedere Marittimo (Cosenza), annuncia ufficialmente la propria candidatura al Consiglio regionale della Calabria per le elezioni del 5 e 6 ottobre 2025. Correrà nella lista di Forza Italia, all’interno della coalizione di centrodestra, nella circoscrizione Nord, a sostegno del presidente Roberto Occhiuto.

“Sono determinata”

Impieri sottolinea la scelta come un passo di continuità e responsabilità: “scendo in campo con la stessa determinazione con cui ho amministrato in questi anni il mio Comune, perché credo che la politica sia innanzitutto servizio. Alla Calabria serve stabilità, programmazione e capacità di dare risposte ai cittadini. E Forza Italia è la forza politica che ha dimostrato, con i fatti, di saperlo fare”.

Amministratrice dal 2015 e vicesindaco da due mandati, Impieri fa parte del Consiglio regionale di ANCI Calabria ed è da sempre impegnata nel sociale. “Gestire un ente locale – ha spiegato – significa confrontarsi ogni giorno con problemi concreti e trovare soluzioni rapide, efficaci, sostenibili. Ho seguito tutte le fasi di lavoro, dalla programmazione alla realizzazione, dalla gestione delle risorse al monitoraggio degli interventi. È questa esperienza, maturata sul campo, che porterò in Regione”.

Figura di riferimento per Forza Italia sul Tirreno cosentino, Francesca Impieri è alla sua seconda candidatura regionale. Nel 2021 ha ottenuto oltre quattromila preferenze, sempre con la lista di Forza Italia a sostegno di Occhiuto: un risultato che oggi si traduce in una fiducia rinnovata alla sua guida e al percorso di buon governo fin qui intrapreso.

“Forza Italia – ha dichiarato – è la mia casa politica: una comunità fatta di persone serie, competenti, radicate nei territori. Roberto Occhiuto, in questi anni, ha dimostrato cosa significa governare con responsabilità: ha restituito dignità alla Calabria a livello nazionale, aperto cantieri veri, riformato settori chiave e rilanciato il ruolo istituzionale della Regione. A lui va il mio pieno sostegno, e con lui voglio continuare a lavorare per una Calabria più moderna, più forte, più rispettata”.

Ed ha concluso: “io ci sono, con la forza dell’esperienza e l’impegno di sempre. La Calabria merita stabilità e buon governo: io sono pronta a fare la mia parte. Scendo in campo con convinzione, accanto al presidente Occhiuto e alla famiglia di Forza Italia, per costruire una Calabria che cresce, che unisce e che conta di più. Ringrazio il presidente Occhiuto per avermi voluta al suo fianco fin dall’inizio e per la fiducia che continua a dimostrarmi. Un pensiero particolare va all’assessore Gianluca Gallo, coordinatore provinciale di Forza Italia, per la vicinanza costante dimostrata in questi anni di governo e per l’impegno con cui ha sostenuto anche questa mia candidatura”.