Elezioni Regionali Calabria: il Tar conferma, Mimmo Lucano escluso

Il Tar di Reggio ha rigettato il ricorso presentato per l’incandidabilità di Mimmo Lucano alle elezioni regionali in Calabria nella lista di Alleanza Verdi Sinistra. Per l’europarlamentare di sinistra la condanna a 18 mesi per falso è stata decisiva per l’estromissione dalla competizione elettorale. Il Tar di Catanzaro, invece, ha dichiarato improcedibile il ricorso dei legali del sindaco di Riace.

Lucano dovrà valutare se fare ricorso al Consiglio di Stato. Indubbiamente una brutta tegola per Avs e per il candidato presidente de centrosinistra Pasquale Tridico.