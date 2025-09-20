Elezioni Regionali Calabria, il sondaggio di Termometro Politico: Occhiuto avanti ma Tridico non molla, bene Toscano | DATI

Elezioni Regionali, il sondaggio di Termometro Politico: Roberto Occhiuto davanti a Pasquale Tridico nella corsa alla guida della regione Calabria ma l'europarlamentare non molla. Bene Toscano

Occhiuto - Toscano - Tridico

E’ entrata nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre con i candidati che stanno girando in lungo ed in largo la regione. Secondo il sondaggio di Termometro Politico, in vantaggio sarebbe Roberto Occhiuto, del centrodestra, che potrebbe ottenere un consenso che va tra il 48% e 54%. Pasquale Tridico, del centrosinistra unito, insegue a una certa distanza e raccogliendo tra il 42,5% e 48,5% dei voti. Infine, Francesco Toscano di DSP viene dato tra il 2% e il 5%.

Nota metodologica: sondaggio realizzato con metodo CAWI, 1.000 interviste raccolte tra il 15 e il 19 settembre 2025.

Sondaggi-elettorali-TP-regionali-Calabria-2025

