Elezioni regionali Calabria, il sondaggio di Lab21: Occhiuto avanti su Tridico. I DATI delle LISTE

Secondo un sondaggio di Lab21 curato dal prof. Roberto Baldassari, pubblicato il 20 settembre 2025 sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Roberto Occhiuto è accreditato tra il 52,6% e il 56,6% delle intenzioni di voto, mentre Pasquale Tridico si attesta tra il 42,3% e il 46,3%. Altri partiti e liste minori insieme oscillano tra lo 0,7% e l’1,7%.

Nel centrodestra, Fratelli d’Italia è accreditato tra l’11,9% e il 15,9%, Forza Italia tra l’11,1% e il 15,1%, la Lega tra l’8,4% e il 12,4% e la Lista “Occhiuto Presidente” tra il 7,4% e il 9,4%. Noi Moderati si colloca tra il 2,3% e il 4,3%, l’Udc-Dc tra l’1,5% e il 2,5%, Forza Azzurri tra lo 0,8% e il 2,8% e Sud Chiama Nord tra lo 0,7% e l’1,7%.

Nel centrosinistra, il Partito Democratico si posiziona tra il 12,8% e il 16,8%, il Movimento 5 Stelle tra l’8,1% e il 12,1%, la Lista Tridico Presidente tra il 5,1% e il 7,1%, la Casa Riformisti tra il 4,2% e il 6,2%, l’Alleanza Verdi Sinistra tra il 3,3% e il 5,3% e i Democratici Progressisti tra il 2,8% e il 4,8%. Occhiuto è indubbiamente avanti ma Tridico ha i margini di recuperare.