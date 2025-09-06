Elezioni Regionali Calabria: i NOMI della lista “Casa dei Riformisti”, ci sono De Nisi, Graziano e Greco

Presentata la lista dei candidati della lista “Casa dei Riformisti” in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La lista proposta da Sandro Principe, sindaco di Rende, con Socialisti, renziani e consiglieri regionali di Azione, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su De Nisi, Graziano e Greco.

Candidati

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

Francesco De Nisi

Emanuela Capalbo

Carmen Carceo

Giuseppe Condello

Francesco De Nardo

Serena Del Negro

Francesco Muraca

Raffaella Ruberto

Circoscrizione Reggio Calabria

Gabriella Andriani

Angiolina Borgese

Cristian Cosimi

Amedeo Di Tillo

Giuseppe Mammoliti

Jessica Fiorentina Pisani

Domenico Pirrotta

Circoscrizione Cosenza