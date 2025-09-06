Elezioni Regionali Calabria: i NOMI della lista “Casa dei Riformisti”, ci sono De Nisi, Graziano e Greco

Elezioni Regionali Calabria, i nomi dei candidati della lista "Casa dei Riformisti" in vista del voto del 5 e 6 ottobre nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Pasquale Tridico

casa riformista elezioni regionali calabria 2025

Presentata la lista dei candidati della lista “Casa dei Riformisti” in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La lista proposta da Sandro Principe, sindaco di Rende, con Socialisti, renziani e consiglieri regionali di Azione, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su De Nisi, Graziano e Greco.

Candidati

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

  • Francesco De Nisi
  • Emanuela Capalbo
  • Carmen Carceo
  • Giuseppe Condello
  • Francesco De Nardo
  • Serena Del Negro
  • Francesco Muraca
  • Raffaella Ruberto

Circoscrizione Reggio Calabria

  • Gabriella Andriani
  • Angiolina Borgese
  • Cristian Cosimi
  • Amedeo Di Tillo
  • Giuseppe Mammoliti
  • Jessica Fiorentina Pisani
  • Domenico Pirrotta

Circoscrizione Cosenza

  • Filomena Greco
  • Amerigo Castiglione
  • Francesca Cufone
  • Gabriella De Seta
  • Gianmarco Manfrinato
  • Lucantonio Nicoletti
  • Cosimo Savastano
  • Norina Scorza
  • Giuseppe Graziano

Ultimi approfondimenti di Politica