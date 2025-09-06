Elezioni Regionali Calabria: i NOMI della lista “Casa dei Riformisti”, ci sono De Nisi, Graziano e Greco

Presentata la lista dei candidati della lista “Casa dei Riformisti” in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La lista proposta da Sandro Principe, sindaco di Rende, con Socialisti, renziani e consiglieri regionali di Azione, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su De Nisi, Graziano e Greco.
Candidati
Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone
- Francesco De Nisi
- Emanuela Capalbo
- Carmen Carceo
- Giuseppe Condello
- Francesco De Nardo
- Serena Del Negro
- Francesco Muraca
- Raffaella Ruberto
Circoscrizione Reggio Calabria
- Gabriella Andriani
- Angiolina Borgese
- Cristian Cosimi
- Amedeo Di Tillo
- Giuseppe Mammoliti
- Jessica Fiorentina Pisani
- Domenico Pirrotta
Circoscrizione Cosenza
- Filomena Greco
- Amerigo Castiglione
- Francesca Cufone
- Gabriella De Seta
- Gianmarco Manfrinato
- Lucantonio Nicoletti
- Cosimo Savastano
- Norina Scorza
- Giuseppe Graziano