Elezioni Regionali Calabria, i NOMI dei candidati di Noi Moderati

“Noi Moderati è parte del centrodestra e sosteniamo con convinzione il presidente Occhiuto. Abbiamo presentato una lista che rappresenta tutte le province calabresi, composta sia da persone con una solida esperienza e passione politica, sia da figure che mettono a disposizione le proprie competenze professionali maturate in altri settori della società civile. L’obiettivo è ottenere un buon risultato che ci consenta di entrare in Consiglio regionale e contribuire, con il nostro apporto, alla vittoria di Roberto Occhiuto”. E’ quanto ha detto il leader di “Noi Moderati”, Pino Galati, nel presentare le liste del partito di Maurizio Lupi.

Candidati

Circoscrizione Cosenza

Caligiuri Enrico

Del Giudice Giannino

Gravina Davide

Lanzino Marilena

Mauro Cinzia

Mazzei Ermelinda

Rosa Riccardo

Scalercio Elisa

Sirimarco Adele

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

Concolino Lea Valeria Fedele Gennaro Lerose Pascasio Matacera Giuseppina Mellace Vito Pitaro Michele Rosato Antonio Sciumbata

