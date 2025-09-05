Elezioni Regionali Calabria, i NOMI dei candidati di Noi Moderati

“Noi Moderati è parte del centrodestra e sosteniamo con convinzione il presidente Occhiuto. Abbiamo presentato una lista che rappresenta tutte le province calabresi, composta sia da persone con una solida esperienza e passione politica, sia da figure che mettono a disposizione le proprie competenze professionali maturate in altri settori della società civile. L’obiettivo è ottenere un buon risultato che ci consenta di entrare in Consiglio regionale e contribuire, con il nostro apporto, alla vittoria di Roberto Occhiuto”. E’ quanto ha detto il leader di “Noi Moderati”, Pino Galati, nel presentare le liste del partito di Maurizio Lupi.
Candidati
Circoscrizione Cosenza
- Caligiuri Enrico
- Del Giudice Giannino
- Gravina Davide
- Lanzino Marilena
- Mauro Cinzia
- Mazzei Ermelinda
- Rosa Riccardo
- Scalercio Elisa
- Sirimarco Adele
Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone
- Concolino Lea
- Valeria Fedele
- Gennaro Lerose
- Pascasio Matacera
- Giuseppina Mellace
- Vito Pitaro
- Michele Rosato
- Antonio Sciumbata
