Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati di Democrazia Sovrana e Popolare

Ultime ore di trattative frenetiche in vista delle presentazioni delle liste in vista delle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Le operazioni inizieranno alle ore 08:00 di domani sino alle ore 20:00, successivamente sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Intanto, domani alle ore 9:00 il gruppo di Democrazia Sovrana e Popolare presenteranno i documenti presso il tribunale di Reggio Calabria (al Cedir) per la presentazione della lista circoscrizione sud DSP in sostegno al candidato alla presidenza Francesco Toscano. Il partito di Marco Rizzo sarà presente in tutte e tre le circoscrizioni calabresi. Inoltre, domenica 7 settembre dalle ore 20:00 a Piazza Camagna, a Reggio Calabria, ci sarà il comizio di apertura campagna elettorale.

Candidati

Circoscrizione Cosenza

Marco Rizzo

Caterina Villì

Francesco Toscano

Alessandro Buccieri

Luigi Caputo

Claudia Castro

Luca Filippelli

Rosa Gaudio

Paola Marinaccio

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

Francesco Toscano

Marco Rizzo

Caterina Villì

Michele Caruso

Giuseppe Pulvirenti

Antonietta Veneziano

Maria Giovanna Zavaglia

Circoscrizione Reggio Calabria

Francesco Toscano

Marco Rizzo

Giuseppe Triolo

Maria Luisa Campolo

Domenica Francesca Greco

Antonino Pugliese

Da evidenziare che, nella circoscrizione Catanzaro-Vibo-Crotone e Reggio Calabria, manchi, al momento un candidato.