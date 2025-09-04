Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati di Democrazia Sovrana e Popolare

Toscano - Rizzo
Foto di Fabio Cimaglia / Ansa

Ultime ore di trattative frenetiche in vista delle presentazioni delle liste in vista delle elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre. Le operazioni inizieranno alle ore 08:00 di domani sino alle ore 20:00, successivamente sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Intanto, domani alle ore 9:00 il gruppo di Democrazia Sovrana e Popolare presenteranno i documenti  presso il tribunale di Reggio Calabria (al Cedir) per la presentazione della lista circoscrizione sud DSP in sostegno al candidato alla presidenza Francesco Toscano. Il partito di Marco Rizzo sarà presente in tutte e tre le circoscrizioni calabresi. Inoltre, domenica 7 settembre dalle ore 20:00 a Piazza Camagna, a Reggio Calabria, ci sarà il comizio di apertura campagna elettorale.

Candidati

Circoscrizione Cosenza

  • Marco Rizzo
  • Caterina Villì
  • Francesco Toscano
  • Alessandro Buccieri
  • Luigi Caputo
  • Claudia Castro
  • Luca Filippelli
  • Rosa Gaudio
  • Paola Marinaccio

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

  • Francesco Toscano
  • Marco Rizzo
  • Caterina Villì
  • Michele Caruso
  • Giuseppe Pulvirenti
  • Antonietta Veneziano
  • Maria Giovanna Zavaglia

Circoscrizione Reggio Calabria

  • Francesco Toscano
  • Marco Rizzo
  • Giuseppe Triolo
  • Maria Luisa Campolo
  • Domenica Francesca Greco
  • Antonino Pugliese

Da evidenziare che, nella circoscrizione Catanzaro-Vibo-Crotone e Reggio Calabria, manchi, al momento un candidato.

