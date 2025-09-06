Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati della lista “Udc-Dc”

Presentata la lista dei candidati dei dell’Udc- Democrazia Critiana” in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La lista centrista, asse portante del centrodestra che candida Roberto Occhiuto alla presidenza, punta forte Salvatore Bulzomì, già consigliere regionale, Anna Vigliaturo, coordinatore provinciale Udc Cosenza, Riccardo Occhipinti, coordinatore provinciale Udc di Reggio Calabria.
Candidati
Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone
- Bulzomì Salvatore
- Cuffaro Gerlando
- Procopio Rosa
- Iannello Mariana
- Pesce Anna
- Attisani Vincenzo Fulvio
- Isabella Giuseppe
- Loiero Romano
Circoscrizione Reggio Calabria
- Riccardo Occhipinti
- Evelin Giada Horvath-Fiorvadi
- Manuela Barletta
- Daniela Moscato
- Pancrazio Benito Walter Melcore
- Luigi Marcianò
- Antonino Francesco Latella
Circoscrizione Cosenza
- Vigliaturo Anna
- Borrelli Vincenzo
- Ercole Massimiliano
- Fazio Antonietta
- Licursi Gennaro
- Russo Cataldo Antonio
- Piattello Domenico
- Crisci Rosetta
- Naccarato Cinzia