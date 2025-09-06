Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati della lista “Tridico Presidente”, ci sono Pazzano e Calabrò

Presentata la lista dei candidati di “Tridico presidente” in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La del candidato presidente, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte sul consigliere comunale di Reggio Calabria, Saverio Pazzano, su Irene Calabrò, il docente Domenico Gattuso, sul consigliere comunale uscente Ferdinando Laghi.
Candidati
Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone
- Petronio Paola
- Franzè Maria Rosaria
- Medaglia Angela Cristina
- Nardi Monica
- Bruno Vincenzo detto Enzo
- Del Giudice Francesco
- Primerano Giovanni
- Sestito Filippo
Circoscrizione Reggio Calabria
- Caterina Trecroci
- Irene Calabrò
- Rosalba Larosa
- Fabio Foti
- Domenico Gattuso
- Michele Milito
- Saverio Pazzano
Circoscrizione Cosenza
- Biancamaria Rende
- Daniele Bonofiglio
- Rosa Principe
- Stefania Rota
- Ranieri Marcello Silvestro Filippelli
- Edoardo detto Antonello Giudiceandrea
- Ferdinando Laghi
- Giovambattista Nicoletti
- Ferdinando Nociti