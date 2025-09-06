Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati della lista “Tridico Presidente”, ci sono Pazzano e Calabrò

Elezioni Regionali Calabria, i nomi dei candidati della lista "Tridico presidente" in vista del voto del 5 e 6 ottobre nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Pasquale Tridico

Tridico

Presentata la lista dei candidati di “Tridico presidente” in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La del candidato presidente, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte sul consigliere comunale di Reggio Calabria, Saverio Pazzano, su Irene Calabrò, il docente Domenico Gattuso, sul consigliere comunale uscente Ferdinando Laghi.

Candidati

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

  • Petronio Paola
  • Franzè Maria Rosaria
  • Medaglia Angela Cristina
  • Nardi Monica
  • Bruno Vincenzo detto Enzo
  • Del Giudice Francesco
  • Primerano Giovanni
  • Sestito Filippo

Circoscrizione Reggio Calabria

  • Caterina Trecroci
  • Irene Calabrò
  • Rosalba Larosa
  • Fabio Foti
  • Domenico Gattuso
  • Michele Milito
  • Saverio Pazzano

Circoscrizione Cosenza

  • Biancamaria Rende
  • Daniele Bonofiglio
  • Rosa Principe
  • Stefania Rota
  • Ranieri Marcello Silvestro Filippelli
  • Edoardo detto Antonello Giudiceandrea
  • Ferdinando Laghi
  • Giovambattista Nicoletti
  • Ferdinando Nociti

