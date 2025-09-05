Elezioni Regionali Calabria, i NOMI dei candidati del Pd nelle tre circoscrizioni: Falcomatà capolista, non c’è Bevacqua

Il Partito Democratico ha presentato i candidati in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Il partito di Elly Schlein, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta sui consiglieri regionali uscenti e tanti sindaci. Nella circoscrizione di Cosenza il capolista è Giuseppe Mazzuca, torna in campo Enza Bruno Bossio, mentre resta fuori Mimmo Bevacqua, capogruppo in consiglio regionale. A Reggio Calabria il capolista è il sindaco Giuseppe Falcomatà. Nella circoscrizione centro tanti uscenti tra cui Amalia Bruni.

Candidati Circoscrizione Cosenza

Giuseppe Mazzuca

Enza Bruno Bossio

Pino Capalbo

Francesca Dorato

Catia Filippo

Franco Iacucci

Mimmo Lo Polito

Rosellina Madeo

Rosanna Mazzia

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

Ernesto Alecci

Amalia Bruni

Raffaele Mammoliti

Luigi Tassone

Leo Barberio

Alessandra Pugliese

Giusi Iemma

Elisabeth Sacco

Circoscrizione Reggio Calabria

Giuseppe Falcomatà

Giovanni Muraca

Giuseppe Ranuccio

Salvatore Maesano

Patrizia Morabito

Lucia Nucera

Maria Teresa Floccari

Il Pd di Reggio: “nel collegio Sud una lista forte e inclusiva”

La Federazione provinciale del Pd metropolitano di Reggio Calabria, guidata dal segretario Peppe Panetta, esprime piena “condivisione e orgoglio per la lista presentata dal Pd nel collegio Sud alle prossime elezioni regionali. Una squadra che unisce esperienze diverse, competenze solide e la rappresentanza diretta dei territori, capace di restituire fiducia e credibilità alla politica calabrese. Tra i candidati anche Rodi Patrizia Carmen Morabito detta Rodi, imprenditrice agricola, dirigente Coldiretti e componente della Giunta della Camera di Commercio di Reggio Calabria, una donna che ha saputo difendere con coraggio la propria attività nonostante intimidazioni subite e che oggi diventa simbolo di rinnovamento e di apertura del Pd alla società civile, oltre ad aver suscitato con la sua esperienza anche l’attenzione della segretaria nazionale Elly Schlein.

Accanto a lei, altre due donne che incarnano l’impegno quotidiano nelle Comunità: l’assessore Lucia Nucera, protagonista delle Politiche sociali a Reggio Calabria, e Maria Teresa Floccari, che a Siderno ha guidato i lavori pubblici con competenza e visione. E poi ben tre sindaci che rappresentano i volti più autorevoli del territorio, da Giuseppe Falcomatà, alla guida della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, a Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino. Gli ultimi due hanno anche scelto di iscriversi al Pd rafforzandone ulteriormente il radicamento. A completare la squadra il consigliere regionale uscente Giovanni Muraca, che ha dato voce in Aula a battaglie coraggiose sui temi fondamentali per i cittadini, a partire dalla sanità”.

“Questa lista – sottolinea Peppe Panetta – è forte e competitiva perché mette insieme esperienze amministrative di primo piano e la passione civile di chi ha dimostrato di saper lottare per i diritti delle persone e per la crescita dei territori. È la rappresentazione concreta di un Pd che vuole essere inclusivo e vicino alle Comunità”. Con questa squadra – conclude Panetta – offriamo ai calabresi una proposta seria e credibile, fondata sulla legalità, sulla dignità del lavoro e su nuove opportunità di sviluppo. Le elezioni regionali rappresentano un passaggio nevralgico per la Calabria e il Pd intende affrontarle con un progetto all’altezza delle sfide che ci attendono”.