Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati dei Democratici e Progressisti, ci sono De Gaetano e Versace

Presentata la lista dei candidati dei “Democratici e Progressisti in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La seconda lista del Partito Democratico, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su Nino De Gaetano, il vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, l’assessore del comune di Reggio Giuggy Palmenta e l’ex sindaco di Caulonia Caterina Belcastro. In lista anche l’ex segretario metropolitano dei Dem Antonio Morabito.
Candidati
Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone
- Antonio Belcastro
- Vincenzo Costantino
- Milena Liotta
- Luciano Lo Prete
- Laura Moschella
- Francesco Pitaro
- Giuseppe Scali
- Stefano Soriano
Circoscrizione Reggio Calabria
- Belcastro Caterina
- Borrello Marcella
- De Geatano Nino
- Morabito Antonio
- Palmenta Giuggi
- Papandrea Alessandra
- Versace Carmelo
In aggiornamento