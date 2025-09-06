Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati dei Democratici e Progressisti, ci sono De Gaetano e Versace

Elezioni Regionali Calabria, i nomi dei candidati dei Democratici e Progressisti in vista del voto del 5 e 6 ottobre nella coalizione di centrosinistra a sostegno di Pasquale Tridico

Presentata la lista dei candidati dei “Democratici e Progressisti in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La seconda lista del Partito Democratico, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su Nino De Gaetano, il vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, l’assessore del comune di Reggio Giuggy Palmenta e l’ex sindaco di Caulonia Caterina Belcastro. In lista anche l’ex segretario metropolitano dei Dem Antonio Morabito.

Candidati

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

  • Antonio Belcastro
  • Vincenzo Costantino
  • Milena Liotta
  • Luciano Lo Prete
  • Laura Moschella
  • Francesco Pitaro
  • Giuseppe Scali
  • Stefano Soriano

Circoscrizione Reggio Calabria

  • Belcastro Caterina
  • Borrello Marcella
  • De Geatano Nino
  • Morabito Antonio
  • Palmenta Giuggi
  • Papandrea Alessandra
  • Versace Carmelo

