Elezioni Regionali Calabria: i NOMI dei candidati dei Democratici e Progressisti, ci sono De Gaetano e Versace

Presentata la lista dei candidati dei “Democratici e Progressisti in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. La seconda lista del Partito Democratico, asse portante del centrosinistra che candida Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle alla presidenza, punta forte su Nino De Gaetano, il vicesindaco Metropolitano Carmelo Versace, l’assessore del comune di Reggio Giuggy Palmenta e l’ex sindaco di Caulonia Caterina Belcastro. In lista anche l’ex segretario metropolitano dei Dem Antonio Morabito.

Candidati

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

Antonio Belcastro

Vincenzo Costantino

Milena Liotta

Luciano Lo Prete

Laura Moschella

Francesco Pitaro

Giuseppe Scali

Stefano Soriano

Circoscrizione Reggio Calabria

Belcastro Caterina

Borrello Marcella

De Geatano Nino

Morabito Antonio

Palmenta Giuggi

Papandrea Alessandra

Versace Carmelo

In aggiornamento