Elezioni Regionali Calabria, Giusy Versace a Varapodio: “Noi Moderati appoggia convintamente Occhiuto” | INTERVISTA

Iniziativa elettorale a Varapodio, in provincia di Reggio Calabria, in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Giusy Versace, presente a sostegno della candidatura del sindaco Orlando Fazzolari, ha detto: “come Noi Moderati stiamo facendo un lavoro capillare, avvicinando civici, ragazzi e amministratori che credono nel rafforzamento del centro moderato nel centrodestra”, rimarca Versace.

“Qui appoggiamo convintamente Occhiuto e abbiamo costruito liste composte da imprenditori, giovani e politici. Io credo che vale sempre la pena spendersi per la collettività”, conclude Versace.