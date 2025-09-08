Elezioni regionali Calabria, giovedì la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia

Elezioni regionali Calabria, giovedì la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia con Donzelli ed Occhiuto

occhiuto donzelli

Giovedì 11 settembre, presso il T-Hotel di Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, la presentazione dei candidati al consiglio regionale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Saranno presenti: l’on. Giovanni Donzelli, responsabile d’organizzazione di Fdi e Roberto Occhiuto, candidato alla presidente della Regione. L’evento è presentato dalla giornalista Francesca Russo ed è introdotto da Nicola Caruso dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale.

