Elezioni regionali Calabria, giovedì la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia

Giovedì 11 settembre, presso il T-Hotel di Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, la presentazione dei candidati al consiglio regionale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali in Calabria del prossimo 5 e 6 ottobre. Saranno presenti: l’on. Giovanni Donzelli, responsabile d’organizzazione di Fdi e Roberto Occhiuto, candidato alla presidente della Regione. L’evento è presentato dalla giornalista Francesca Russo ed è introdotto da Nicola Caruso dell’esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale.