Elezioni Regionali Calabria, Francesco Toscano presenta le liste: “Democrazia Sovrana e Popolare unica alternativa a destra e sinistra”

“Abbiamo depositato le firme in tutte le circoscrizioni, voglio ringraziare l’intera classe dirigente del partito che si è impegnata senza risparmiarsi nel mese di agosto per consentire a Democrazia Sovrana Popolare di rendere queste elezioni in grado di offrire un’ alternativa di governo seria guidata da DSP. Gli altri gruppi politici sono soltanto accozzaglie costruite per il potere. Siamo qui davanti alla Corte d’appello di Catanzaro dove abbiamo appena finito di depositare la lista del Presidente. Inizia adesso un lungo mese elettorale che affronteremo con passione e grande impegno”. Lo ha dichiarato Francesco Toscano dopo il deposito delle liste a sostegno della sua candidatura a Presidente della Calabria per Dsp.
Candidati
Circoscrizione Cosenza
- Marco Rizzo
- Caterina Villì
- Francesco Toscano
- Alessandro Buccieri
- Luigi Caputo
- Claudia Castro
- Luca Filippelli
- Rosa Gaudio
- Paola Marinaccio
Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone
- Francesco Toscano
- Marco Rizzo
- Caterina Villì
- Michele Caruso
- Giuseppe Pulvirenti
- Antonietta Veneziano
- Maria Giovanna Zavaglia
Circoscrizione Reggio Calabria
- Francesco Toscano
- Marco Rizzo
- Giuseppe Triolo
- Maria Luisa Campolo
- Domenica Francesca Greco
- Antonino Pugliese