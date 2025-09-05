Elezioni Regionali Calabria, Francesco Toscano presenta le liste: “Democrazia Sovrana e Popolare unica alternativa a destra e sinistra”

“Abbiamo depositato le firme in tutte le circoscrizioni, voglio ringraziare l’intera classe dirigente del partito che si è impegnata senza risparmiarsi nel mese di agosto per consentire a Democrazia Sovrana Popolare di rendere queste elezioni in grado di offrire un’ alternativa di governo seria guidata da DSP. Gli altri gruppi politici sono soltanto accozzaglie costruite per il potere. Siamo qui davanti alla Corte d’appello di Catanzaro dove abbiamo appena finito di depositare la lista del Presidente. Inizia adesso un lungo mese elettorale che affronteremo con passione e grande impegno”. Lo ha dichiarato Francesco Toscano dopo il deposito delle liste a sostegno della sua candidatura a Presidente della Calabria per Dsp.

Candidati

Circoscrizione Cosenza

Marco Rizzo

Caterina Villì

Francesco Toscano

Alessandro Buccieri

Luigi Caputo

Claudia Castro

Luca Filippelli

Rosa Gaudio

Paola Marinaccio

Circoscrizione Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone

Francesco Toscano

Marco Rizzo

Caterina Villì

Michele Caruso

Giuseppe Pulvirenti

Antonietta Veneziano

Maria Giovanna Zavaglia

Circoscrizione Reggio Calabria