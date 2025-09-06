Elezioni Regionali Calabria, Forza Italia candida la mamma della ragazza vittima degli stupri a Seminara

Gabriella Castelletti, la madre della ragazza vittima di violenza sessuale a Seminara, in provincia di Reggio Calabria, è stata candidata da Forza Italia nella circoscrizione Sud come capolista di Forza Azzurri in vista delle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre. Dopo che aveva denunciato i suoi stupratori, la minorenne non era più uscita di casa, mentre i suoi genitori avevano subito minacce e danneggiamenti. Per la famiglia così era diventato impossibile continuare a vivere a Seminara.

Per questo motivo, dopo un incontro con il presidente Roberto Occhiuto, la Regione ha messo a disposizione della famiglia un alloggio popolare in un altro centro dell’area metropolitana di Reggio Calabria.