Elezioni Regionali Calabria, Davide Tavernise si ricandida al Consiglio regionale con il M5S

Davide Tavernise, consigliere regionale uscente e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, annuncia ufficialmente la sua ricandidatura nella lista del M5S, a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico. “Lo faccio con la stessa determinazione con cui in questi anni ho lavorato in Consiglio – dichiara Tavernise – per riportare la politica accanto ai cittadini e affrontare con coraggio i nodi strutturali della Calabria. È tempo di fare un passo avanti, di costruire una regione che sappia guardare al futuro, capace di offrire opportunità concrete e dignitose a tutti”.

Nel corso della sua consiliatura, Tavernise ha posto al centro del suo impegno la difesa e il rilancio della sanità pubblica, denunciando le carenze del sistema commissariato e battendosi per un accesso alle cure equo e diffuso sul territorio. Ha lavorato per rafforzare il ruolo delle università e della formazione come motore di crescita e innovazione, e ha insistito sul bisogno di un welfare più vicino alle famiglie e ai più fragili, affinché nessuno resti indietro. Centrale anche la battaglia per la legalità, la trasparenza e l’uso corretto dei fondi pubblici, strumenti indispensabili per garantire sviluppo e lavoro.

“La Calabria che vorrei…”

“Voglio una Calabria – continua Tavernise – dove i giovani non siano costretti a partire per trovare lavoro, ma possano restare qui e costruire il loro futuro. L’esperienza della giunta uscente guidata da Roberto Occhiuto ha dimostrato i suoi limiti: nessuna visione di lungo periodo, nessun investimento strategico su sanità, lavoro e sviluppo. La nostra terra ha bisogno di una politica coraggiosa, che non si limiti a gestire l’ordinario ma sappia finalmente pensare in grande”.

Per Tavernise, sostenere Pasquale Tridico significa scegliere una Calabria rinnovata, che mette le persone e il bene comune al centro delle proprie scelte politiche. “La mia candidatura – conclude – all’interno del Movimento 5 Stelle, è la naturale prosecuzione di un percorso fatto di coerenza, partecipazione e impegno civico. Il mio obiettivo è chiaro: contribuire a costruire una Calabria più giusta, equa e meritocratica, dove il talento, l’istruzione e la legalità diventino finalmente i veri pilastri del nostro futuro”.