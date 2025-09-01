Elezioni Regionali Calabria, convocato il direttivo regionale per definire le liste elettorali della Lega

StrettoWeb

Nella giornata di mercoledì prossimo si terrà la riunione del direttivo regionale della Lega Calabria, convocata per procedere alla valutazione finale delle proposte di candidatura e alla conseguente definizione ed approvazione delle liste per le circoscrizioni Nord, Centro e Sud in vista delle prossime elezioni regionali. L’incontro rappresenterà un passaggio fondamentale per la strutturazione dell’offerta politica del movimento sul territorio calabrese, con l’obiettivo di garantire rappresentatività, competenza e radicamento nelle diverse realtà locali.

Al termine dei lavori, il direttivo procederà all’approvazione delle liste che saranno presentate ufficialmente, confermando la volontà della Lega Calabria di affrontare le prossime elezioni con candidati qualificati, espressione del territorio e capaci di interpretare al meglio le esigenze dei cittadini calabresi, per continuare il percorso di crescita e sviluppo avviato negli ultimi anni.