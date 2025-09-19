Elezioni Regionali Calabria, Caputo: “Orrico ha la sindrome del complotto, faccia scorta di Maalox in vista del voto”

“La sindrome da accerchiamento di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle è davvero incredibile. La parlamentare Laura Orrico si inventa complotti contro la propria parte politica. Tutti i sondaggi realizzati fino ad oggi – da decine di istituti, analisti, televisioni nazionali, siti e società demoscopiche – confermano un ampio margine tra i due candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico”. Così Pierluigi Caputo, vice presidente del Consiglio della Regione Calabria e candidato per la lista Occhiuto Presidente.

“Eppure Orrico continua a inventare complotti, supportata da Comitati fantozziani pro-Tridico, come se il mondo intero fosse contro di lei. Le sue dichiarazioni risultano ridicole e lasciano il tempo che trovano. Il parlamentare del Movimento 5 Stelle farebbe bene a risparmiare energie e a prepararsi con qualche Maalox in vista del 6 ottobre, piuttosto che perdere tempo in fantasiose teorie complottiste”, conclude Caputo.