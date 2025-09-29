Elezioni Regionali Calabria, AVS in piazza a Cosenza e a Paola con Bonelli e Stasi

Martedì 30 settembre Europa Verde/AVS incontrerà gli elettori a Cosenza ed a Paola. I due eventi, previsti alle 17,30 e alle 19 vedranno la partecipazione del portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di AVS, Angelo Bonelli, e del sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi. “Abbiamo, da l’opposizione, combattuto per una sanità pubblica, per trasporti e infrastrutture moderne e sicure – spiega il portavoce regionale di Europa Verde/AVS Giuseppe Campana, candidato al consiglio regionale nell’annunciare i due incontri pubblici – dalla Statale 106 alle ferrovie, contrastando l’isolamento delle aree montane della nostra regione.

“Tutte le nostre proposte a sostegno della candidatura a presidente della Regione per il campo progressista saranno presentate in piazza a Cosenza ed a Paola martedì 30 settembre”, conclude Campana.